В Екатеринбурге из полыхающего студенческого общежития эвакуировали 250 человек

В Екатеринбурге горит общежитие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 16 часов 40 минут поступил сигнал о пожаре в здании студенческого общежития на улице 8 Марта, 84б. К месту возгорания были стянуты все пожарно-спасательные подразделения уральской столицы.

Прибывшие огнеборцы провели эвакуацию людей из задымленного здания. Всего было эвакуировано около 250 человек.

Как добавили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало. На месте работает 56 человек и 17 единиц пожарно-спасательной техники.