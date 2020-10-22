Новым главой Совета муниципалитетов Свердловской области избран Владислав Пинаев

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил Владислава Пинаева с избранием на пост председателя правления Совета муниципальных образований Свердловской области.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, ранее данную должность занимал Петр Соколюк, работавший главой Ивделя. Однако в сентябре этого года он был избран депутатом Законодательного собрания области, в связи с чем прекратил работу в Совете муниципалитетов.

Сегодня, 22 октября, на отчетно-выборном собрании ассоциации ее новым руководителем был избран глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

"Прежде всего, хочу подчеркнуть большую роль ассоциации в развитии местного самоуправления. Серьезное значение имеет та работа, которую вы ведете по выстраиванию эффективного взаимодействия с правительством Свердловской области и Законодательным собранием. При участии совета решаются многие вопросы, определяющие финансовую устойчивость муниципалитетов, уровень инвестиционной привлекательности территорий, темпы модернизации социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды обитания", - отметил Евгений Куйвашев, открывая заседание.

Губернатор поблагодарил Петра Соколюка за работу и пожелал ему успехов в парламентской деятельности. Куйвашев выразил уверенность в том, что его опыт и знания найдут достойное применение в Заксобрании.

"Рассчитываю, что новый руководитель ассоциации сумеет сохранить и укрепить авторитет и значимость организации, которая и впредь будет содействовать развитию территорий, внедрению лучших практик работы", - заявил глава региона.

В свою очередь, Петр Соколюк поблагодарил губернатора и членов правительства за поддержку муниципалитетов Свердловской области. А Владислав Пинаев выразил готовность к работе в новом статусе для развития территорий Среднего Урала.