Выпившие солдаты протаранили забор волгоградского аэропорта на БМП

Военнослужащие срочной службы на боевой машине пехоты протаранили забор аэропорта Гумрак в Волгограде. По данным СМИ, находившиеся за рычагами управления ефрейтор и рядовой 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады могли быть пьяны.

Об инциденте в правоохранительные органы сообщил дежурный по аэропорту. Он сообщил, что БМП протаранила забор аэродрома. Недалеко от забора машину удалось остановить.

Telegram-канал "112" сообщает, что солдаты выпили и начали перегонять БМП из войсковой части на полигон, но сбились с пути. Почему при этом они протаранили забор – пока не известно.