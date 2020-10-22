На Ямале снижен налог на прибыль предприятий нефте- и газохими

Для предприятий, занимающихся добычей и переработкой углеводородного сырья на новых мощностях, снизили ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в окружной бюджет. Решение сегодня приняли депутаты окружного парламента, сообщили Накануне.RU в заксобрании Ямала.

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Льгота распространяется на налогоплательщиков, производящих сжиженный природный газ (СПГ) и (или) перерабатывающих углеводороды в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, на новых производственных мощностях, в отношении прибыли, полученной от определенной деятельности. Для проектов, впервые введенных в эксплуатацию до 1 января 2021 г., ставка составит 13,5%. Для проектов, впервые введенных в эксплуатацию после этой даты, – 11,5 %. Пониженная налоговая ставка будет применяться 12 лет, начиная от реализации первой партии. Применение указанных налоговых льгот рассчитано на перспективные инвестиционные проекты.

"В условиях значительного снижения мировых цен на углеводороды, применение пониженной ставки налога на прибыль организаций позволит сформировать стабильную законодательную базу для финансового планирования и привлечения долгосрочных инвестиций в перспективные проекты в сфере производства СПГ и продукции нефтехимии", – сказал глава комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.

Своевременная реализация на Ямале перспективных СПГ-проектов будет способствовать росту грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т, а также достижению цели, обозначенной в Энергетической стратегии России, – увеличение производства СПГ до 140 млн т/год к 2035 г.