22 Октября 2020
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Общество Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Жительница Нижних Серег обманом присвоила квартиру участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Нижнесергинский районный суд приговорил местную жительницу к четырем годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале 2017 г. подсудимая решила завладеть двухкомнатной квартирой участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Для этого женщина сообщила потерпевшему о накопившихся долгах "за коммуналку", из-за которых у мужчины могут изъять жилье. В качестве решения проблемы злоумышленница предложила продать квартиру и погасить коммунальные услуги. Мужчина согласился при условии предоставления ему меньшей по площади квартиры в г. Нижние Серги и комнаты для внука в Среднеуральске.

Позже подсудимая сообщила, что не может найти покупателей и предложила потерпевшему оформить на нее договор дарения квартиры, с чем потерпевший и согласился

Уже в марте того же года, злоумышленница направилась с мужчиной к юристу. Там им пояснили, что в случае оформления договора дарения с подсудимой будет взыскан налог в размере 13% от кадастровой стоимости квартиры и заключили договор купли-продажи двухкомнатной квартиры за 2,8 млн рублей. При этом, деньги за квартиру "продавцу" женщина не передавала и не собиралась отдавать. Заключенный договор купли-продажи прошел государственную регистрацию, право собственности на квартиру перешло к подсудимой. В конечном результате потерпевшему причинен имущественный вред на сумму 2,8 млн руб.

Нижнесергинский районный суд отсрочил подсудимой наказание в связи с наличием у женщины на иждивении двух детей в возрасте до четырнадцати лет. Жительница Нижних Серег отправится в колонию общего режима после достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

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Жительница Нижних Серег обманом присвоила квартиру участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

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Теги: АЭС, Нижние Серги, суд, квартира, мошенничество



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