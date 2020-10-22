Капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк получил травму

Капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк пропустит сегодняшний матч против нижнекамского "Нефтехимика". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Уточняется, что нападающий выбыл из-за травмы. Ее детали не раскрываются.

В этом сезоне экс-форвард сборной России принял участие в 18 матчах и набрал 20 (5+15) очков. Игра "Нефтехимик" – "Автомобилист" состоится сегодня вечером в Нижнекамске.

Напомним, ранее главный тренер екатеринбургского клуба Билл Питерс объяснил, почему он решил назначить Павла Дацюка капитаном команды.