Полиция Екатеринбурга изъяла у жителей Санкт-Петербурга более 7 килограммов наркотиков

Полиция задержала двух жителей Санкт-Петербурга на территории садового кооператива в Железнодорожном районе Екатеринбурга по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе местного УМВД России, правоохранители досмотрели личные вещи мужчин 30 и 36 лет и обнаружили сверток с 400 г подозрительного вещества, которое оказалось синтетическим наркотиком N-метилэфедроном.

В ходе расследования полиция установила место временного проживания фигурантов дела, которые основались в хостеле на ул. Металлургов. Там правоохранители и обнаружили еще 6,5 кг наркотического вещества. После мужчины сами указали на места закладок, где было спрятано еще пять упаковок наркотиков по 100 г. каждая.

Петербуржцы сознались, что специально приехали в Екатеринбург для сбыта запрещенного вещества посредством закладок. На данный момент правонарушители помещены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимально наказание за подобное преступление составляет от 15 лет и до пожизненного лишения свободы.