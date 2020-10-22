22 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге детская больница №11 будет самостоятельно делать тесты на COVID-19

Детская городская клиническая больница №11 Екатеринбурга с разрешения Роспотребнадзора будет самостоятельно делать тесты на COVID-19 и другие инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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До этого анализы, которые сдавали пациенты, отправлялись в сторонние лаборатории, что требовало дополнительных временных и материальных затрат. Теперь срок получения результата сокращен до минимума. При этом учет данных пациентов и результатов анализов полностью автоматизирован – они заносятся в специальную программу и сразу же поступают непосредственно лечащему врачу.

Как отметили в мэрии, запустить новые процессы позволила модернизация микробиологической лаборатории детской больницы: было приобретено новое современное оборудование, которое может оперативно диагностировать инфекции. Также получено разрешение от Роспотребнадзора на работу со второй группой патогенности, в частности, с COVID-19.

Сотрудники уже прошли дополнительное обучение для работы на новых аппаратах и все необходимые инструктажи по технике безопасности. Начальная мощность лаборатории – 120-140 тестов в сутки, а в дальнейшем планируется удвоить их количество.

После выхода на запланированные мощности лаборатория будет оказывать услуги по проведению тестов для медучреждений и жителей Екатеринбурга. Кроме диагностики COVID-19, в микробиологической лаборатории ДГКБ №11 возможно определение более 20 видов инфекций различными методами.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что некоторые жители региона делают по семь тестов на коронавирус в разных учреждениях.

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В Екатеринбурге детская больница №11 будет самостоятельно делать тесты на COVID-19

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Теги: больница, тесты, коронавирус, Екатеринбург



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