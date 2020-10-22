Вирусолог не исключил массовых беспорядков в России в случае нового карантина

В России не стоит вводить жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, потому что это может вызвать массовые беспорядки, заявил ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

"Я сейчас уже считаю, что политические осложнения, экономические осложнения, психологические осложнения у людей от жестких ограничительных мер по своей разрушительной силе могут превысить весь полезный медицинский эффект", - сказал он в эфире "России 24".

По мнению эксперта, введение новых ограничений может спровоцировать "массовый выход народа на улицу, с крушением всего и вся".

Ранее РБК со ссылкой на федеральных чиновников сообщило, что власти не планируют вводить в стране новые ограничительные меры из-за коронавируса.

В частности, исключается вариант, при котором президент объявит режим нерабочих недель, как это было весной.

Отмечается, что Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые "в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна".

Напомним, в Кремле уже несколько раз заявляли, что не намерены вводить национальный локдаун.