Дегтярев заявил, что "полправительства" Хабаровского края заразилось COVID-19

Вспышка коронавируса произошла в правительстве Хабаровского края, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"У нас сейчас полправительства болеет", - сказал он в эфире канала "Вести 24".

Точное количество заразившихся Дегятрев не назвал, но уточнил, что на карантине первый заместитель Дегтярева Мария Авилова, и. о. заместителя председателя правительства - министр экономического развития края Виктор Калашников.

Дегтярев в очередной раз отметил общий рост случаев инфицирования COVID-19 в регионе.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края из-за нехватки кадров призывают на помощь волонтеров и студентов-медиков для работы в поликлиниках и больницах.

Напомним, в Хабаровском крае были введены новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Дегтярев ранее заявил, что сейчас в крае занято почти 90% ковидных коек, до конца недели планируется развернуть 200 дополнительных мест для коронавирусных больных.

Он также сообщил, что в мероприятиях на улице могут участвовать не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции. В субботней акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, однако, приняли участие не менее 500 человек.