На Южном Урале реабилитированные лица смогут возместить стоимость проезда на междугороднем транспорте

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике депутаты поддержали изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки жертв политических репрессий, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Данный законопроект направлен на совершенствование системы поддержки граждан, относящихся к категории реабилитированных лиц. Проект закона устанавливает право на возмещение стоимости проезда в размере 100% на любом виде междугородного транспорта по выбору гражданина. Сохраняются лишь ограничения, связанные с проездом реабилитированных лиц на междугородном транспорте повышенной комфортности: в спальных вагонах с двухместным купе и вагонов повышенной комфортности, в салонах бизнес - класса всех типов самолетов.

В действующей редакции закона предусмотрено право на возмещение стоимости проезда только на железнодорожном транспорте либо ином виде транспорта при отсутствии железнодорожного сообщения.

Также поправки вносятся в закон о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, поскольку полномочия по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам были переданы органам местного самоуправления.

Как отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, в течение 2019 года правом на возмещение расходов на проезд воспользовались 858 человек. В 2020 году на указанные цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 7,1 млн рублей.

Комитет по социальной политике рекомендовал Законодательному Собранию принять указанный законопроект в первом и третьем чтениях.