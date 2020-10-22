1% российских школьников находится на карантине по коронавирусу

Минпросвещения России приводит статистику за 21 октября по количеству закрытых на карантин школ и классов.

Так, к 21 октября на карантин по COVID-19 закрылись 122 школы в 38 регионах страны. Это 0,31% от общего количества российских школ. В то же время в классах, которые ушли на карантин по коронавирусу, обсучается 1% российских школьников.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в России выявлено более 15,9 тыс. новых случаев коронавируса.