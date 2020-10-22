Снова мошенники: жительница Екатеринбурга перевела "иностранному генералу" более миллиона рублей

Пожилая жительница Екатеринбурга отдала брачному аферисту более миллиона рублей. Злоумышленник представился ей иностранным военным.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка: по ее словам, с августа 2019 по февраль 2020 года она вступила в переписку с малознакомым мужчиной. Тот представился военнослужащим одной из зарубежных армий в звании генерала и убедил женщину, что служит в составе миротворческого контингента в одной из "горячих точек".

При этом вся переписка велась в романтическом стиле, с комплиментами и уверениями в желании встретиться: "генерал" рассказал о планах прилететь в Екатеринбург, однако для этого, с его слов, требовалась финансовая помощь. Мужчина просил деньги якобы на то, чтобы руководство отпустило его в отпуск, а также на перелет в Россию специальным рейсом. При этом новый знакомый заверил подругу по переписке, что по приезду он вернет все деньги.

Доверчивая женщина поддалась на уговоры и перевела на указанные мошенником счета крупную сумму. После выполнения всех банковских операций переписка прекратилась. Пенсионерка, поняв, что стала жертвой обмана, пошла в полицию. Всего она "подарила" неизвестному 1 миллион 114 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется розыск лжегенерала.

Как отмечают в полиции Екатеринбурга, брачные аферисты на сайтах знакомств нередко представляются людьми военных специальностей – связано это с тем, что военные на подсознательном уровне гарантируют спокойствие и защиту.

"Герой романа" может принимать непосредственное участие в военных операциях, быть вдовцом или отцом-одиночкой, и что в скором времени его контракт подходит концу, или у него запланирован отпуск. Лжевоенный может убедить вас в том, что встреча обязательно состоится, но настанет день, когда избраннику нужно будет помочь финансово. Ни в коем случае не переводите деньги и не сообщайте свои контактные данные", - советуют в МВД.