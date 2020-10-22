В Минздраве призвали не делать КТ "на всякий случай"

Эксперт предупредил, что делать компьютерную томографию (КТ) легких без назначения врача, чтобы выяснить, заразился ли человек коронавирусной инфекцией, не стоит.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин, проверка "на всякий случай" создает нагрузку на систему здравоохранения.

Он пояснил, что даже если КТ не выявила изменения в легких, это не значит, что у пациента нет заражения. Эксперт подчеркнул, что надежным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за массового проведения компьютерной томографии легких при проверках на заражение коронавирусом коллективная доза облучения населения в России начала увеличиваться. Потенциально это может стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний, предупредил Роспотребнадзор.