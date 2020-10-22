Антон Колодин избран главой Пуровского района

Депутаты единогласно избрали главой Пуровского района Антона Колодина, который в течение последних месяцев исполнял полномочия главы. После торжественной церемонии принятия присяги, вновь избранного главу поздравила вице-губернатор Ямала Ирина Соколова, сообщили Накануне.RU в районной администрации.

"Сегодня принято важное для Пуровского района решение. Я прожила в районе много лет, мне очень дорога Пуровская земля. Так же, как и все пуровчане, я хочу, чтобы район процветал, становился еще комфортнее, и жители могли по-настоящему гордиться своей территорией. Уверена, Антон Александрович сумеет оправдать ожидания земляков. В его программе отражены основные механизмы решения задач, которые ставит губернатор округа перед главами муниципальных образований", - сказала Соколова.

Антон Колодин поблагодарил пуровчан и представителей депутатского корпуса за поддержку.

"Приложу максимум сил, чтобы оправдать оказанное сегодня доверие на благо земляков, воплотить в жизнь их надежды. Ведь Пуровский район –люди, это мы с вами. Это территория, где благополучие человека всегда стоит и будет стоять на первом месте. Верю, что вместе мы сумеем придать новый импульс развитию района", - отметил Антон Колодин.

Напомним, по мнению депутатов, Антон Колодин и его стратегия развития района оказались наиболее убедительными.

"Он сделал акцент на первоочередном решении вопросов ремонта и строительства дорог, ликвидации аварийного жилфонда и строительства нового жилья. Серьезное внимание уделил благоустройству, развитию коммунального комплекса, социальной инфраструктуры, поддержке бизнеса и привлечению инвестиций. Более того, одной из главных задач Антон Колодин ставит для себя максимальное вовлечение земляков в процесс местного самоуправления – и это очень актуально: ни одно решение на всех уровнях власти не принимается сегодня без учета мнения населения", - отметил районный парламентарий Руслан Абдуллин.

До назначения в администрацию Пуровского района Колодин работал в должности первого заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования округа. Новому замглавы – 41 год, у него два высших образования по специальностям "лесное и лесопарковое хозяйство" и "юриспруденция". На Ямале Колодин трудился в 2002-14 гг. После этого он четыре года работал замглавы прикамского министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Вернулся на Ямал в октябре 2018 г.