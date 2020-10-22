Южноуральские депутаты одобрили поправки в закон об организации социального обслуживания граждан

На заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике депутаты одобрили изменения в закон об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект разработан в целях поэтапного внедрения в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Документ предусматривает корректировку и детализацию перечня социальных услуг, которые будут предоставляться получателям в рамках системы долговременного ухода. Это позволит обеспечить сбалансированное социальное обслуживание, исходя из индивидуальных потребностей, наиболее полно компенсировать дефицит потери самообслуживания.

"Услуги предоставляются на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также родственного ухода", – рассказал председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков.

На заседании комитета депутаты рекомендовали ЗСО принять законопроект в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.