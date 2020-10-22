22 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале второй день подряд фиксируется 10 смертей от COVID-19

На территории Свердловской области второй день подряд сохраняется количество смертей от коронавирусной инфекции. Сегодня оперативный штаб региона также сообщил Накануне.RU о еще 10 летальных случаях. Таким образом, общее количество смертей на Среднем Урале составляет – 728.

Помимо этого зарегистрировано еще 259 случаев заражения COVID-19. 121 из Екатеринбурга. Остальные являются жителями Алапаевска, Арамильского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Артёмовского, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Сысертского городского округа, поселка Уральский.

Общее число зафиксированных в регионе случаев составляет - 33 тыс. 684. При этом общее количество выздоровевших составляет 25 тыс. 799, включая 271 человека, выписанного накануне.

Из 180 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 174 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 106 – подключены к аппаратам ИВЛ. 611 зараженных свердловчан находятся в состоянии средней степени тяжести и наблюдаются специалистами.

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На Среднем Урале второй день подряд фиксируется 10 смертей от COVID-19

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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