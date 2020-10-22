На градообразующем предприятии уральского ЗАТО Лесной – вспышка коронавируса

На ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", который является градообразующим для закрытого уральского города Лесной, произошла вспышка коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об увеличении заболевших в Telegram-канале сообщил гендиректор предприятия Сергей Жамилов.

По его данным, прирост заразившихся COVID-19 работников за вчерашний день составил 28 человек. Всего с начала пандемии на "Электрохимприборе" выявили 246 заболевших.

"Долгое время не было результатов из референс-лаборатории. При этом нами ежедневно отрабатывались новые случаи, выявленные ПЦР-тестами в городских лабораториях. Поэтому в сегодняшней статистике так много новых заболевших", - пояснил Жамилов.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что жителей региона охватила настоящая "тестомания" из-за коронавируса.