В Екатеринбурге возобновили поиски мужчины, который 8 лет назад ушел в сауну и пропал

В Екатеринбурге возобновились поиски мужчины, пропавшего восемь лет тому назад.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, разыскивается Дмитрий Демьяновских 1968 года рождения. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.

Все случилось 28 декабря 2012 года: в тот день мужчина вышел из помещения сауны, расположенной в доме №50 по улице Лобкова в Екатеринбурге. После этого Дмитрий пропал, о его судьбе ничего неизвестно до сих пор.

Сейчас следователи просят всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении мужчины или обстоятельствах его исчезновения, сообщить эти сведения по телефону: 8-922-138-64-39. Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, на днях было найдено тело 28-летнего летчика из Якутска Руслана Валеева, пропавшего в Екатеринбурге. Сообщалось, что он мог быть убит.