22 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
световая башня следователи СКР (2017) | Фото: СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге возобновили поиски мужчины, который 8 лет назад ушел в сауну и пропал

В Екатеринбурге возобновились поиски мужчины, пропавшего восемь лет тому назад.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, разыскивается Дмитрий Демьяновских 1968 года рождения. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.

Все случилось 28 декабря 2012 года: в тот день мужчина вышел из помещения сауны, расположенной в доме №50 по улице Лобкова в Екатеринбурге. После этого Дмитрий пропал, о его судьбе ничего неизвестно до сих пор.

Дмитрий Демьяновских(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Сейчас следователи просят всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении мужчины или обстоятельствах его исчезновения, сообщить эти сведения по телефону: 8-922-138-64-39. Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, на днях было найдено тело 28-летнего летчика из Якутска Руслана Валеева, пропавшего в Екатеринбурге. Сообщалось, что он мог быть убит.

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В Екатеринбурге возобновили поиски мужчины, который 8 лет назад ушел в сауну и пропал

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Теги: сауна, мужчина, розыск, СКР, Екатеринбург



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