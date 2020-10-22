22 Октября 2020
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камчатский край вулкан (2009) | Фото: www.kamchatsky-krai.ru

На Камчатке поселки накрыло пеплом с вулкана Безымянный

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря.

Выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано в селе Лазо и поселке Атласово Мильковского района, сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что угроза для населения отсутствует. При этом установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности.

В начале октября пепловые выбросы произошли на вулканах Ключевская сопка и Шивелуч в Камчатском крае, сообщает Regnum. Населенных пунктов на пути следования шлейфа не было.

Кроме того, сообщалось, что на Камчатке усиливается активность Ключевской сопки - самого высокого действующего вулкана Евразии.

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На Камчатке поселки накрыло пеплом с вулкана Безымянный

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Теги: камчатка, вулкан безымянный



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