На Камчатке поселки накрыло пеплом с вулкана Безымянный

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря.

Выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано в селе Лазо и поселке Атласово Мильковского района, сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что угроза для населения отсутствует. При этом установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности.

В начале октября пепловые выбросы произошли на вулканах Ключевская сопка и Шивелуч в Камчатском крае, сообщает Regnum. Населенных пунктов на пути следования шлейфа не было.

Кроме того, сообщалось, что на Камчатке усиливается активность Ключевской сопки - самого высокого действующего вулкана Евразии.