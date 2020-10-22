Трамп высказался о "вездесущих русских": "Они, наверное, считают нас очень глупыми людьми"

Дональд Трамп призвал демократов перестать искать "русский след" во всех неприятных для них явлениях. Так, президент США отверг информацию о том, что скандал с ноутбуком сына Джо Байдена устроила Россия.

Напомним, штаб Трампа и ряд СМИ опубликовали содержимое ноутбука Хантера Байдена. В нем, помимо политического компромата, якобы, был обнаружен еще и личный: адвокат Трампа заявил, что Байден-младший интересовался несовершеннолетними девочками.

Демократы тут же обвинили Трампа в грязной игре с участием русских. В частности, конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что кампания по дискредитации Байденов была подстроена Россией, и такого мнения, якобы, придерживаются в спецслужбах США.

"Эта история с ноутбуком просто катастрофа. Шифф заявил, что это сделала Россия… О, Россия, Россия… Они, наверное, считают нас очень глупыми людьми", - заявил Трамп, выступая на предвыборном митинге.