На Южном Урале за сутки коронавирус выявили у 123 человек

В Челябинской области за сутки у 123 человек выявлен COVID-19, два человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 18 тыс. 975 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 936 заболевших. За сутки выписаны 42 человека, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 409 пациентов.

За прошедшие сутки умерло два человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 65 и 68 лет.