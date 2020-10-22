Депутаты тюменской облдумы в рамках изменения бюджета выделили 9,7 миллиарда на программу "Сотрудничество"

На заседании тюменской облдумы парламентарии утвердили изменения бюджета региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Доходы на 2020 г. уменьшены на 11,8 млрд руб., а расходы увеличены на 12 млрд руб. В числе последних – траты на мероприятия по программе "Сотрудничество" в 9,7 млрд руб. На противодействие коронавирусу депутаты выделили 6,5 млрд руб. (из областного бюджета – 4,2 млрд руб., из федерального – 2,3 млрд руб.). В итоге доходы за 2020 г. составят 151,1 млрд руб., расходы – 242,4 млрд руб. Дефицит в 91,3 млрд руб. будет покрыт, в частности, за счёт кредитов.

Депутат Юрий Юхневич уточнил, что дефицит бюджета равен почти двум годовым бюджетам Курганской области, и спросил, в каком банке и под какой процент кредит возьмут власти. Директор областного департамента финансов Михаил Таранов ответил, что "кредиты – резерв, которым воспользуются, если ситуация резко ухудшится".

"Если ситуация будет развиваться благоприятно, к чему есть предпосылки, то этого не произойдёт. Пройдёт конкурс, в рамках которого отберут банки, которые предложат наиболее выгодные условия кредитования. Сейчас нельзя сказать, в каком именно банке возьмём кредит и под какой процент", - сказал Таранов.

Депутат Артём Зайцев спросил об эффективности работы в области инициативного бюджетирования.

"Мы используем инициативное бюджетирование недавно. Это попытка найти нетривиальные решения развития. В регионе она закреплена в одной из государственных подпрограмм. В 2020 г. отобраны 42 проекта в 12 сельских поселениях. В основном, это благоустройство общественных территорий. Выделено 70 млн руб. Что касается городов, активно движется Тюмень. Обсуждали 27 проектов, утвердили 10. Финансирование – 10 млн руб. Тут также речь идёт о благоустройстве. Лучше мнение об эффективности бюджетирования узнавать на местах, у тех, кто работает с людьми", - сказал Таранов.

Депутат Глеб Трубин отметил, что к нему поступает много обращений о проблемах с наркотиками. Политик сообщил, что финансирование профилактики наркомании уменьшают на треть. Он спросил, как сокращение финансирования повлияет на эффективность борьбы с наркозависимостью.

"Мы неоднократно говорили, что переосмыслены траты, которые не влияют на суть программы. Профилактика наркомании есть не только в профильной, но и других программах, – "Образование", "Развитие здравоохранения" и других", - сказал Таранов.

В своём выступлении Юхневич отметил, что дефицит бюджета – рекордный за последние 10 лет.

"Мы проедаем накопленные средства и залезаем в кредиты. Хорошо, что мы поддерживаем жителей, но сокращаем траты на образование. Возникает вопрос: зачем мы оптимизировали здравоохранение? Люди ждут "скорую" по несколько дней, а в поликлинику не дозвониться. В следующем году ситуация вряд ли улучшится, а нам придётся "затянуть пояса" до позвоночника. За такой бюджет я голосовать не буду", - сказал Юхневич.

Трубин отметил, что выделенные на "Сотрудничество" деньги пойдут, например, на покупку нежилых помещений в Югре (1 млрд руб.).

"Среди этих покупок – участки для судей площадью в тысячи "квдаратов", молодёжный центр в Ханты-Мансийске, архивный центр в Сургуте. Наверное, стоит перераспределить деньги на что-то более важное? Такие поправки мы поддержать не можем", - сказал Трубин.

Депутат Юрий Конев упрекнул сельских глав и депутатов в том, что они не очень активно участвуют в инициативном бюджетировании. Владимир Ульянов уточнил, что депутатам "не надо раскачивать лодку, в которой все плывут".

"Любой житель области спросит, почему на фоне падения доходов на губернатора и облдуму растут, согласно изменениям бюджета, траты? Траты, которые идут на Югру, нужны – здания в Сургуте необходимы городу", - сказал Михаил Селюков.

Андрей Артюхов сказал, что, если внимательно смотреть изменения в бюджете, основные изменения доходов идут как раз на социальную поддержку партий и здравоохранение.

В двух чтениях большинством голосов решение принято (в окончательной редакции новации поддержали 30 депутатов, четверо воздержались, один депутат высказался против, ещё один политик не голосовал).