22 Октября 2020
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Дмитрий Безняк (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Велес&quot;

Тренер "Велеса" о поражении в Кубке России: Судья был на стороне "Урала"

Тренер московского "Велеса" Дмитрий Безняк прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского "Урала" в Кубке России. Специалист остался крайне недоволен судейством.
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Напомним, в среду во втором туре группового этапа Кубка страны уральцы одержали уверенную победу в гостях со счетом 3:1. При этом "Велес" выигрывал, но за считанные минуты капитан "Урала" Эрик Бикфалви перевернул ход встречи, оформив хет-трик.

Как передает корреспондент Накануне.RU, уже после матча Дмитрий Безняк заявил, что его подопечные провели качественную игру.

"Мы оказали достаточно серьезное сопротивление команде Премьер-лиги, которая против нас вышла оптимальным составом. Забили хороший гол, старались играть первым номером, доминировали на поле. То, что было в конце игры, последние 15 минут – это уже пусть разбираются судейские органы. Мы считаем, что в концовке судья был на стороне "Урала", - приводит слова Безняка официальный сайт екатеринбургского клуба.

Эрик Бикфалви в матче Кубка России "Велес" - "Урал"(2020)|Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

А наставник уральцев Юрий Матвеев поздравил свою команду.

"У нас была затянувшаяся серия из не очень хороших результатов, нам очень нужна была эта победа, в психологическом плане, прежде всего", - отметил специалист.

Добавим, теперь "Урал" сыграет в 1/8 Кубка России. Соперник "оранжево-черных" определится позже.

Павел Погребняк в матче Кубка России "Велес" - "Урал"(2020)|Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

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Тренер "Велеса" о поражении в Кубке России: Судья был на стороне "Урала"

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Теги: Велес, Урал, Безняк, Кубок России



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