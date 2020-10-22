Тренер "Велеса" о поражении в Кубке России: Судья был на стороне "Урала"

Тренер московского "Велеса" Дмитрий Безняк прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского "Урала" в Кубке России. Специалист остался крайне недоволен судейством.

Напомним, в среду во втором туре группового этапа Кубка страны уральцы одержали уверенную победу в гостях со счетом 3:1. При этом "Велес" выигрывал, но за считанные минуты капитан "Урала" Эрик Бикфалви перевернул ход встречи, оформив хет-трик.

Как передает корреспондент Накануне.RU, уже после матча Дмитрий Безняк заявил, что его подопечные провели качественную игру.

"Мы оказали достаточно серьезное сопротивление команде Премьер-лиги, которая против нас вышла оптимальным составом. Забили хороший гол, старались играть первым номером, доминировали на поле. То, что было в конце игры, последние 15 минут – это уже пусть разбираются судейские органы. Мы считаем, что в концовке судья был на стороне "Урала", - приводит слова Безняка официальный сайт екатеринбургского клуба.

А наставник уральцев Юрий Матвеев поздравил свою команду.

"У нас была затянувшаяся серия из не очень хороших результатов, нам очень нужна была эта победа, в психологическом плане, прежде всего", - отметил специалист.

Добавим, теперь "Урал" сыграет в 1/8 Кубка России. Соперник "оранжево-черных" определится позже.