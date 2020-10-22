Участвовавший в испытании вакцины депутат Госдумы заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, который принимал участие в испытании российской вакцины против коронавируса "Спутник V", заболел COVID-19.

Парламентарий сообщил, что чувствует себя хорошо, температуры у него нет. По его словам, он соблюдал все правила и меры безопасности, передает Regnum. Гартунг предположил, что получил плацебо.

Напомним, около четверти добровольцев, которые приняли участие в третьем этапе клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", получили плацебо. Как заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата.