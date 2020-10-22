22 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Контрабанда одежды (2020) | Фото: Пресс-служба Тюменской таможни

Тюменские таможенники задержали контрабанду одежды мировых брендов на 40 миллионов рублей

Тюменские таможенники предотвратили контрабанду трех тонн поддельной одежды известных брендов, перевозимых из Кыргызской Республики. Работа проводилась совместно с сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а общий ущерб правообладателям оценивается в 40 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной таможни, фура, задержанная на российско-казахстанской границе, была до потолка забита поддельной продукцией "Chanel", "Versace", "Tommy Hilfiger", "Calvin Klein", "Converse", "New Balance", "Levi’s". Все вещи были упакованы в полимерные пакеты и расфасована по мешкам.

Контрабанда одежды(2020)|Фото: Пресс-служба Тюменской таможни

"В результате досмотра обнаружены носки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки и куртки в общем количестве около 20 000 единиц. Также установлено, что одежда от "Armani" и "Asics" произведена в Турции, "Converse" - в Корее, "Chanel" и "Versace" - в Кыргызской Республике. Страну происхождения остальной "брендовой" одежды установить не удалось", – пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.

Контрабанда одежды(2020)|Фото: Пресс-служба Тюменской таможни

Правообладатели товарных знаков уже направили в тюменскую таможню заявления о контрафактности задержанных товаров. На данный момент готовятся материалы для передачи в полицию, а нарушителей ждет уголовное наказание.

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Тюменские таможенники задержали контрабанду одежды мировых брендов на 40 миллионов рублей

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Теги: контрабанда, одежда, мировые бренды, таможня



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