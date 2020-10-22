Тюменские таможенники задержали контрабанду одежды мировых брендов на 40 миллионов рублей

Тюменские таможенники предотвратили контрабанду трех тонн поддельной одежды известных брендов, перевозимых из Кыргызской Республики. Работа проводилась совместно с сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а общий ущерб правообладателям оценивается в 40 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной таможни, фура, задержанная на российско-казахстанской границе, была до потолка забита поддельной продукцией "Chanel", "Versace", "Tommy Hilfiger", "Calvin Klein", "Converse", "New Balance", "Levi’s". Все вещи были упакованы в полимерные пакеты и расфасована по мешкам.

"В результате досмотра обнаружены носки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки и куртки в общем количестве около 20 000 единиц. Также установлено, что одежда от "Armani" и "Asics" произведена в Турции, "Converse" - в Корее, "Chanel" и "Versace" - в Кыргызской Республике. Страну происхождения остальной "брендовой" одежды установить не удалось", – пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.

Правообладатели товарных знаков уже направили в тюменскую таможню заявления о контрафактности задержанных товаров. На данный момент готовятся материалы для передачи в полицию, а нарушителей ждет уголовное наказание.