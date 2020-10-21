22 Октября 2020
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Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Бурятии в психоневрологическом интернате коронавирус выявили у 143 человек

В Республике Бурятия зафиксирована вспышка коронавируса в Бабушкинском психоневрологическом интернате, где проживает 210 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства социальной защиты республики, диагноз подтвержден у 143 человек. Госпитализированы 43 пациента. Ведется служебное расследование.

"Граждане с температурой изолированы. Организовано необходимое лечение совместно с учреждением здравоохранения. Организовано взаимодействие с Роспотребнадзором. Для оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждение направлены дополнительные ресурсы из числа персонала Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении.

Прокуратура республики сообщила о начале проверки информации о выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией среди проживающих в учреждении.

Бабушкинский психоневрологический интерна расположен в городе Бабушкин на южном берегу Байкала. В нем проживают люди с умственной отсталостью и больных, страдающих затяжными формами психических заболеваний без проявлений, опасных для больного и окружающих.

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В Бурятии в психоневрологическом интернате коронавирус выявили у 143 человек

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Теги: Бабушкинский психоневрологический интернат, коронавирус, проверка



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