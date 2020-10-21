Южноуральские депутаты предложили активизировать работу по подготовке законопроекта о расширении применения инвестиционного налогового вычета

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике депутаты обсудили результаты оценки налоговых расходов Челябинской области, обусловленных льготами по налогам, предоставленными в 2019 году субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам обсуждения депутаты дали ряд рекомендаций министерству экономического развития Челябинской области. В частности, они рекомендовали активизировать работу по подготовке проекта закона Челябинской области, направленного на расширение применения механизма инвестиционного налогового вычета. Также необходимо подготовить проект областного закона, отменяющего льготу по налогу на прибыль организаций организациям-резидентам особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области, в связи с отсутствием в регионе таких зон.

Кроме того, министерству предложено рассмотреть целесообразность отмены льготы по налогу на имущество организаций для управляющих компаний и резидентов инновационных технопарков, а также провести анализ причин низкой востребованности льгот для организаций, заключивших соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения.

Депутаты попросили предоставить информацию о мерах поддержки самозанятых и реализации в регионе специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".