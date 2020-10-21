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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале началось формирование экспертного экономического совета при ЗСО

В Челябинской области началось формирование нового состава Экспертного экономического совета при ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании комитета по экономической политике заместитель председателя Заксобрания Владимир Павлов рассказал, что Экспортный экономический совет был создан в 2007 году в целях научно-методического обеспечения деятельности Законодательного собрания и повышения качества подготовки нормативно-правовых актов.

Состав Совета формируется на срок полномочий Законодательного собрания из числа ведущих ученых и специалистов. Предыдущий состав Совета свою деятельность прекратил с избранием нового созыва областного парламента.

В связи с этим комитет начинает работу по формированию нового состава Совета. Своих кандидатов с состав Совета предлагают экспертные организации и профильные вузы. В предыдущий состав совета входили представители ЮУргУ, Челгу, Челябинского филиал РАНХиГС, Уральского социально-экономического института, ПАО "Челябинвестбанк, Южно-Уральском торгово-промышленной палаты и др.

"В шестом созыве Экспертный совет принимал активное участие в подготовке нормативно-правовых актов Челябинской области по вопросам нашего комитета, и главным образом в подготовке проекта Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года", - отметил Владимир Павлов.

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На Южном Урале началось формирование экспертного экономического совета при ЗСО

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Теги: ЗСО, комитет, экспертный совет,



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