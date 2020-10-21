21 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

В Челябинской области сформируют новый состав Общественного совета при ЗСО по предпринимательству

В Челябинской области будут формировать новый состав Общественного совета при ЗСО по предпринимательству и инвестиционной деятельности. У действующего состава срок полномочий истекает в январе 2021 года. Об этом на заседании комитета по экономической политике сообщил заместитель председателя Заксобрания Владимир Павлов, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественный совета при ЗСО по предпринимательству и инвестиционной деятельности был создан в 2001 году. Совет оказывает консультативную помощь при разработке и принятии нормативных актов в сфере развития поддержки предпринимательской деятельности.

Действующий состав Общественного совета был сформирован в январе 2016 года сроком на пять лет.

В состав Общественного совета входят 20 представителей региональных отделений, таких как "Деловая Россия", "Союз промышленников и предпринимателей", "Опора России", Южно-Уральска торгово-промышленная палата, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, общественные объединения малого бизнеса, предприниматели и аудиторы.

В связи с тем, что в январе 2021 года у действующего состава Общественного совета истекает срок полномочий, в Законодательном собрании области начинается работа по формированию нового состава Общественного совета на следующий пятилетний срок.

Для формирования нового состава Совета будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители органов государственной власти, Общественной палаты области, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, целью деятельности которых является представление интересов предпринимателей. Для этого в органы власти и общественные объединения будут направлены предложения для предоставления своих кандидатур для включения в состав комиссии.

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В Челябинской области сформируют новый состав Общественного совета при ЗСО по предпринимательству

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Теги: общественный совет, ЗСО, предприниматель, бизнес,



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