Румынский феномен: хет-трик Бикфалви за 8 минут вывел ФК "Урал" в плей-офф Кубка России

Екатеринбургский ФК "Урал" вышел в 1/8 Кубка России. В матче против команды "Велес" "шмели" одержали верх со счетом 3:1. Для команды Премьер-Лиги игра не стала легкой прогулкой. На протяжении получаса оранжево-черные проигрывали команде ФНЛ со счетом 1:0. Судьбу кубковой встречи перевернул лидер уральцев Эрик Бикфалви. Как передает Накануне.RU, бывшему игроку сборной Румынии потребовалось всего восемь минут для того, чтобы забить три гола.

С первых минут ФК "Урал" пошел вперед. Сначала Давид Караев пытался перебросить мяч, а затем Эрик Бикфалви близко приближался к воротам.

На 14-й минуте с фланга пытался нанести удар все тот же румын, но защитник "Велеса" выбил мяч.

Подмосковная команда огрызлась контр-атаками. На 27-й минуте Артур Галоян пробил по воротам, но Ярослав Годзюр поймал мяч в руки

На 35-й минуте уральцы получили право на опасный штрафной. Но главный участник матча Бикфалви пробил в руки голкипера "Велеса" Алексея Городового.

Спустя 13 минут был сбит белорусский защитник "шмелей" Николай Золотов и штрафной пробил Игорь Калинин. Но не смог реализовать выгоднейший момент

На 54-й минуте вперед вышла команда из Домодедово. Артем Максименко забил красивый гол и "Велес" вышел вперед.

После этого тренер "Урала" Юрий Матвеев начал спешно делать замены и выпустил Павла Погребняка и Алексея Евсеева.

До этого момента был заменен Дмитрий Ефремов, который получил травму. Вместо него вышел Андрей Егорычев.

На 85-й минуте игры мяч попал в руку игрока команды ФНЛ и был назначен пенальти. Бикфалви спокойно сравнял счет с одиннадцатиметрового.

Уже через 3 минуты феноменальный румын вывел оранжево-черных вперед.

На последней добавленной минуте и вовсе случился курьез. Голкипер "Велеса" Алексей Городовой в последнюю атаку кинулся на половину поля "Урала". 32-летний Бикфалви воспользовался этим, забив гол ногой издали в пустые ворота.

Теперь "Урал" сыграет в 1/8 Кубка России.