ФСБ задержала боевиков банды Басаева

В ФСБ сообщили о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, это уроженцы Ставропольского края Майлубаев Расул, 1975 г.р. и Якубов Загир, 1977 г.р.

В июне также сообщалось о задержании двоих участников вооруженного нападения на Дагестан в 1999 году. Отмечалось, что в розыске находятся еще 28 человек, участвовавших в нападение на Ботлихский и Цумадинский районы республики.