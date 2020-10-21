В Челябинской области прокуратура проверит информацию о продаже мест в очереди в поликлинику или на КТ

В Челябинской области прокуратура проверит информацию о продаже мест в очередях в поликлинику или на компьютерную томографию.

"В ходе проверки будет дана оценка организации приема граждан в учреждениях здравоохранения. Результаты проверки поставлены на контроль", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, жителям Магнитогорска предлагают за почасовую оплату отсидеть за них очередь в поликлинике или на КТ. Соответствующие предложения появились на популярном сайте объявлений. Оплата почасовая – 200 рублей час.

Накануне первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге сообщила, что первый такой сигнал поступил из Магнитогорска, где был выявлен факт, что люди записываются впрок и продают очередь. Она призвала жителей сообщать о случаях продажи.