21 Октября 2020
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Общество Челябинская область
челябинск законодательное собрание челябинской области табичка (2005) | Фото: Накануне.ru

Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрили законопроект об инициативных проектах граждан

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрили поправки в региональный закон о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона подготовлен в целях приведения закона области в соответствие с федеральным законодательством.

"Этот закон предусмотрел новую форму участия населения в осуществлении местного самоуправления, а именно инициативные проекты. Инициативные проекты вносятся в местную администрацию группой граждан для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, имеющих приоритетные значения для жителей муниципального образования или его части. Поддержка инициативных проектов осуществляется на сходах, собраниях и конференциях граждан", - рассказал председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин.

Также проектом закона предусматривается возможность и порядок выявления мнения жителей муниципального образования о поддержке инициативных проектов путем опроса граждан в случае принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего решения. Для проведения опроса может использоваться официальный сайт муниципального образования.

Планируется, что областной закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Депутаты комитета одобрили законопроект и рекомендовали принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

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Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрили законопроект об инициативных проектах граждан

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Теги: ЗСО, опрос, инициативные проекты,



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