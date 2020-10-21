Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрили законопроект об инициативных проектах граждан

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрили поправки в региональный закон о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона подготовлен в целях приведения закона области в соответствие с федеральным законодательством.

"Этот закон предусмотрел новую форму участия населения в осуществлении местного самоуправления, а именно инициативные проекты. Инициативные проекты вносятся в местную администрацию группой граждан для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, имеющих приоритетные значения для жителей муниципального образования или его части. Поддержка инициативных проектов осуществляется на сходах, собраниях и конференциях граждан", - рассказал председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин.

Также проектом закона предусматривается возможность и порядок выявления мнения жителей муниципального образования о поддержке инициативных проектов путем опроса граждан в случае принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего решения. Для проведения опроса может использоваться официальный сайт муниципального образования.

Планируется, что областной закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Депутаты комитета одобрили законопроект и рекомендовали принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.