В России создадут объединенную вакцину против гриппа и COVID-19

В России создадут объединенную вакцину против сезонного гриппа и коронавируса. Разработкой занимается центр "Вектор", который ранее выпустил вакцину от COVID-19 "ЭпиВакКорона".

Как заявил гендиректор центра Ринат Максютов, сейчас проводится комплексное исследование ко-инфицирования сезонным вирусом гриппа и новым коронавирусом.

По его данным, данное ко-инфицирование значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа, передает "Интерфакс".

Напомним, в октябре вакцина от коронавируса от центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. 60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время. 40 тыс. добровольцев будут участвовать в пострегистрационном исследовании. Также "Вектор" планирует провести исследование вакцины среди 150 лиц старше 60 лет".