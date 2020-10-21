В Челябинске и Магнитогорске будут созданы новые судебные участки

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрили изменения в закон о создании судебных участков и должностей мировых судей, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно недавним изменениям в федеральном законодательстве, количество судебных участков и должностей мировых судей Челябинской области увеличено со 181 до 183-х. В связи с этим новые судебные участки и должности мировых судей будут созданы в Тракторозаводском районе Челябинска и Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

Затраты на создание судебных участков – за счет средств областного бюджета. Данные расходы уже согласованы с областным министерством финансов.

"Мы вносили свою инициативу в федеральные органы по увеличению числа мировых судей в связи с нагрузкой на ряде участков, которая превышает установленные нормы. Просили семь дополнительных участков, пока нам дали два. Там самая высокая нагрузка", - сообщил председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин.

Депутаты одобрили законопроект и рекомендовали принять его в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.