Южноуральские депутаты одобрили изменения в закон о регулировании государственной гражданской службы

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрили поправки в региональный закон о регулировании государственной гражданской службы, передает корреспондент Накануне.RU.

20 июля в федеральный закон о государственной гражданской службе были внесены изменения, определяющие, что развитие государственной гражданской службы РФ осуществляется с основными направлениями ее развития, в том числе путем проведения экспериментов по применения новых подходов организации гражданской службы.

В частности, установлено, что порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных на развитие гражданской службы субъекта, устанавливается нормативным правовым актом субъекта. В связи с этим в региональный закон вносятся изменения, которые определяют утверждение такого порядка постановлением губернатора Челябинской области.

"Мы приводим в соответствие с изменениями, которые внесены в федеральный закон. Предлагается одобрить представленный законопроект и рекомендовать Законодательному собранию принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения", - обратился к депутатам председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин.

Депутаты единогласно поддержали данное предложение.