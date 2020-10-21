В Новом Уренгое обнаружено тело 45-летнего мужчины

Сегодня утром в районе дома 110 по ул. Магистральная в Новом Уренгое было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Подробности пока неизвестны, однако на место происшествия уже прибыли сотрудники регионального СКР.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, на данный момент проводятся следственные мероприятия, включающие в себя комплекс судебно-криминалистических экспертиз, направленных на установление причин смерти мужчины. Личность покойного была установлена в ходе доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.