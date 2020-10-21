21 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрили поправку в Устав Челябинской области

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению депутаты одобрили законопроект о внесении изменения в Устав Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона направлен на приведение Устава Челябинской области в соответствие со статьями 83 и 29 Конституции РФ.

Законом о поправке к Конституции статья 129, касающаяся прокуратуры РФ, была изложена в новой редакции. В частности, установлен новый порядок назначения на должность, в том числе прокуроров субъектов РФ. Теперь прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации РФ и освобождаются от должности Президентом РФ.

В связи с этим предлагается исключить из Устава области норму, которая предусматривает процедуру согласования депутатами ЗСО представления генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Челябинской области.

"Внесены изменения в Конституцию РФ. Ранее, в соответствии с Конституцией, кандидатура прокурора области рассматривалась и одобрялась законодательными органами власти субъекта РФ. Сейчас прокуроры субъекта будет назначаться после консультаций с Советом Федерации, который сформирован из представителей регионов", - отметил председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин.

На заседании комитета ЗСО депутаты рекомендовали принять законопроект в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

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Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрили поправку в Устав Челябинской области

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Теги: ЗСО, устав Челябинской области, прокурор, назначение,



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