21 Октября 2020
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Общество Челябинская область
законодательное собрание Челябинской области, заксобрание (2019) | Фото: Пресс-служба движения &quot;Зеленый город&quot;

Депутаты заксобрания Челябинской области рассмотрели вопрос о реализации нацпроекта "Экология"

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию депутаты рассмотрели вопрос о реализации национального проекта "Экология", передает корреспондент Накануне.RU

Нацпроект "Экология" включает в себя 11 федеральных проектов, направленных на решение задач в области охраны окружающей среды. Финансирование мероприятий в рамках нацпроекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

В частности, депутаты обсудили реализацию в регионе проектов "Чистый воздух", который направлен на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, "Сохранение уникальных водных объектов".

Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов напомнил, что в регионе более 3,5 тыс. водных объектов. И только два объекта включены в проект – это реки Ай и Миасс. В столице Южного Урала уже второй год проводятся работы по очистке реки от камыша и бытового мусора.

Однако в области много уникальных озер, которые являются жемчужинами региона – Тургояк, Увильды, Аргази и др. Михаил Махов отметил, что в озерах Большой Кисегач и Аракуль значительно упал уровень воды. При этом депутаты отметили, что подходить к решению этих проблем нужно очень внимательно и бережно, чтобы не нарушить уникальную структуру водных объектов.

озеро Тургояк(2016)|Фото: Накануне.RU

Также на заседании рассмотрели вопрос реализации проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов", который включает в себя ликвидацию несанкционированных салок. В настоящий момент в регионе таких объектов около тысячи. Еще один острый для региона вопрос – ликвидация брошенных промышленных объектов, например, отвалы угольных шахт рядом с Копейском. Их рекультивация оценивается в миллиарды рублей, поэтому решить эту проблему можно только с помощью федеральных средств.

"Наша работа должна носить системный характер, мы должны придерживать взвешенной линии, потому что представляем законодательную власть, которая не должна принимать скоропостижных и неэффективных решений. Мы должны внимательно и трепетно относится ко всем вопросам", - подчеркнул Михаил Махов.

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Депутаты заксобрания Челябинской области рассмотрели вопрос о реализации нацпроекта "Экология"

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Теги: нацпроект, экология, ЗСО,



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