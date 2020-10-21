Су-34 упал в Хабаровском крае

Бомбардировщик Су-34 упал в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета.

Летчики катапультировались, они выжили. Также уточняется, что самолет упал в лесисто-равнинной местности, на земле разрушений нет.

К месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа, передает "Интерфакс".

В прошлом году два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Воздушные судна удалось посадить, при этом они получили серьезные повреждения. В результате ЧП никто не пострадал. Сообщалось, что во время тренировочного полета самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.