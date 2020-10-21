21 Октября 2020
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Общество Челябинская область
мусор отходы раздельный сбор экология (2018) | Фото: Накануне.ru

На Южном Урале депутаты обсудили внедрение в регионе раздельного сбора мусора

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию депутаты обсудили вопрос об обращении с ТКО и внедрении раздельного сбора мусора, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в регионе действует территориальная схема обращения с ТКО, разработанная министерством экологии области. Регион поделен на пять кластеров по географическому признаку, в каждом определен региональный оператор по обращению с ТКО. Но вопросы сбора и переработки ТКО в регионе еще требуют дальнейшего рассмотрения.

Депутат ЗСО Елена Тарасова обратила внимание, что в настоящий момент в обществе наблюдается тенденция на разумное потребление. И у южноуральцев, особенно у молодого поколения, существует запрос на организацию раздельного сбора мусора.

"Огромное количество людей готовы распределять мусор у себя в квартире, но дальше его невозможно куда-то отвезти, это требует больших затрат и поиска. Этот вопрос очень актуальный. Есть огромное количество запросов, чтобы в каждом дворе стояли контейнеры для раздельного сбора мусора", - подчеркнула она.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов отметил, что в настоящий момент в регионе не создана инфраструктура для осуществления раздельного сбора мусора и дальнейшего его применения для вторичного использования. Однако задача такая стоит перед областными властями.

Депутаты выступили с предложением привлекать волонтерские организации к экологическому образованию населения.

"Действительно существует огромный запрос в обществе на такое экологическое поведение. Мы со своей стороны, как депутаты, должны осуществлять просветительские функции и поддерживать общественные организации, которые занимаются экообразованием", - отметил он.

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На Южном Урале депутаты обсудили внедрение в регионе раздельного сбора мусора

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Теги: ЗСО, депутаты, экология, мусор, ТКО,



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