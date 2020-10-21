Власти Зауралья разработали подробную инструкцию по действиям для населения в пандемию коронавируса

В Курганской области для граждан, заразившихся коронавирусом и для тех, у кого есть подозрения на "ковид", разработали подробную инструкцию – в какие медицинские организации звонить, в каких случаях вызывать скорую помощь, от чего следует отказаться, а что нужно сделать в первую очередь. Из инструкции зауральцам станет ясно, где можно получить консультацию медиков, как записаться на прием к врачу.

Если человек заболел, но пока не знает – коронавирус это или, к примеру, ОРВИ, нужно следовать определенного алгоритма.

"У вас поднялась небольшая температура (37,0-37,5 градусов), есть небольшое недомогание и слабость – звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и записывайтесь на прием к терапевту. Вас запишут на определенное время. Записаться на прием также можно через интернет на портале "Поликлиника 45", - говорится в срочном сообщении.

Людям объяснили, что не нужно ходить в поликлинику без предварительной записи, чтобы не создавать неконтролируемые очереди и не повышать риск заражения.

"У вас среднее недомогание (кроме повышения температуры тела, могут быть признаки нарушения дыхания, такие как боль в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, сухой кашель, выраженная слабость, потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи) – звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03, чтобы вызвать врача на дом (врач приходит в течение дня). Терапевт придет к вам домой, осмотрит, при необходимости выдаст направление на рентгенографию или на компьютерную томографию, а также назначит лечение", - отмечено в инструкции.

В случае необходимости врач направит к пациенту специалиста для взятия мазка на коронавирус. Если же у человека сильное недомогание, температура выше 38,5-39,0 градусов – нужно принять жаропонижающее и позвонить по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03, чтобы вызвать бригаду неотложной помощи (она приедет в течение 2 часов).

"Терапевты придут к вам домой, осмотрят и примут решение о дальнейшем амбулаторном обследовании или госпитализации. Людей с высокой температурой в сезон повышенной заболеваемости ОРВИ очень много. Это не значит, что у каждого СOVID-19. Не звоните в скорую помощь без явных и веских причин, если нет угрозы жизни. У вас состояние, угрожающее жизни, не обязательно вызванное коронавирусом (удушье, потеря сознания, судороги, кровотечение, признаки инсульта, инфаркта, тяжелая травма и т.д.) – срочно набирайте 103, 03 или 112, вызывайте скорую помощь", - отмечено в инструкции.

Есть также ситуации, когда человеку уже поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция".

"Вы вызывали врача на дом. У вас взяли анализ. Вы ждете результаты теста на коронавирус или уже получили его, и он оказался положительным. Не паникуйте! Если состояние нетяжелое, вы пройдете лечение амбулаторно. В назначенное время вам будет звонить специалист дистанционного медцентра и контролировать ваше состояние, чтобы назначить повторный осмотр терапевта и скорректировать лечение в случае необходимости", - говорится в тексте инструкции.

Граждан просят честно отвечать на вопросы специалиста дистанционного медцентра и ни в коем случае не скрывать ухудшение своего состояния.

"Если вам стало хуже, а звонок от специалиста еще не поступил – звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и вызывайте врача на дом", - говорится в обращении к зауральцам.

Если человек сдал тест на коронавирус самостоятельно, и он оказался положительным, но состояние удовлетворительное (температуры нет или она ниже 38,5 градусов) – нужно звонить по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и вызывать врача на дом. Терапевт придет и назначит лечение. Если температура высокая, гражданину вызовут бригаду неотложной или скорой помощи. В этом случае граждан просят не ходить в поликлинику самостоятельно, чтобы никого не заразить и не создавать неконтролируемые очереди.

Есть случаи, когда человек болеет, но не коронавирусом. Для них также разработана подробная инструкция.

"У вас хроническое заболевание (диабет, онкология и т.д.), требующее регулярной выписки рецептов. Чтобы вы смогли получить рецепт, не подвергая себя риску заражения коронавирусом в общей очереди, позвоните в регистратуру поликлиники по месту жительства, скажите, что нужен рецепт, но вы не можете прийти за ним самостоятельно. Ваш рецепт будет передан в АО "Курганфармация", а затем лекарство отдадут волонтерам для доставки вам на дом. Если лекарство необходимо срочно, позвоните в регистратуру поликлиники по месту жительства, скажите, что вам нужен рецепт, но самостоятельно прийти вы за ним не можете. Затем позвоните в волонтерский центр по телефону 8 800-200-34-11. Волонтер сходит в поликлинику за вашим рецептом, а затем в аптеку за лекарством, после чего принесет его вам", - говорится в инструкции.

Если у человека проявились симптомы острого или серьезного заболевания, но состояние не угрожает жизни, однако ежедневно ухудшается, например, повышается давление, сильно болит желудок или есть подозрение на опухоль – нужно звонить по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и записываться на прием к специалисту. Таких граждан также просят не посещать медицинские организации – больницы и поликлиники.

Для контактных с коронавирусными больными: "Если вы контактировали с больным коронавирусом и относитесь к приоритетному уровню контактных (семья), самоизолируйтесь дома. Ждите звонка из Роспотребнадзора, специалисты которого уведомят вас о необходимости уйти на самоизоляцию. Если вы чувствуете себя нормально, но вам нужен больничный лист – звоните телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03, поликлиника выдаст вам больничный лист в электронном виде".

Если у человека появились признаки ОРВИ и недомогание, тогда нужно звонить в дистанционный медцентр по телефону 8 (3522) 25-03-03. Специалисты медцентра опросят и примут решение о вызове врача или бригады неотложной или скорой помощи на дом. Здесь людей также просят честно отвечать на вопросы специалиста дистанционного медцентра и не скрывать ухудшение своего состояния.

"Любую консультацию по коронавирусной инфекции вы также можете получить в круглосуточном режиме по горячей линии департамента здравоохранения Курганской области 8 (3522) 25-03-03", - отмечено в инструкции.