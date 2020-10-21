Чиновник Минобороны принял на "Восточном" недостроенные объекты ради зарплаты в 500 тысяч

Масштабные махинации при строительстве космодрома Восточный и его объектов продолжаются. По данным газеты "Коммерсант", Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблениях главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева.

Как считает следствие, за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу – с ежемесячной зарплатой в 500 тыс. руб. - в амурский филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО ЦЭНКИ) Фоминцев принял три недостроенных объекта космодрома.

Речь идет о водозаборных сооружениях. Предполагаемый ущерб превысил полмиллиарда рублей.

В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 млрд руб.

В прошлом году на совещании с правительством Владимир Путин устроил настоящий разнос по поводу воровства при строительстве космодрома. Президент заявил, что "воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов", "порядка так там до сих пор не удалось навести как следует".

Позже сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный.