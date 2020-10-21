Убыток российского малого бизнеса от пандемии оценили в триллион рублей

Убыток малого и среднего бизнеса по итогам года составит не менее 1 трлн рублей, при этом основной удар придется на сферы услуг, торговли и общепита.

Это почти 0,9% ВВП страны, так как малые и средние предприятия составляют пятую часть экономики, заявил "Известиям" президент "Опоры России" Александр Калинин.

Он добавил, что у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить вторую волну кризиса, и если случится второй локдаун, предприятия закроются навсегда.

Как сообщалось, малый и средний бизнес вынужден кредитоваться в микрофинансовых организациях (МФО) под большие проценты. Сами предприниматели говорят о том, что МФО – единственный вариант для оперативного покрытия кассового разрыва.

С 1 октября прекратил действовать ряд послаблений, введенных Центробанком России весной 2020 года из-за пандемии COVID-19. Среди них - программы по рефинансированию субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках лимита в 500 млрд руб.