21 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Депутаты ЗСО обсудили проведение эксперимента по квотированию выбросов в Челябинске

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию депутаты обсудили вопрос о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов напомнил, что Челябинск и Магнитогорск вошли в число 12 городов, на территории которых реализуется эксперимент по квотированию выбросов. Он подчеркнул, что этот вопрос находится под особым внимание депутатов комитета.

"С 1 января 2020 года в Челябинской области проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Поставлена задача к 2024 году сократить количество выбросов не менее чем на 20%. Эта задача касается всех городов, на территории которых происходит этот эксперимент, но для Челябинска этот вопрос сверхактуальный. Мы надеемся, что динамика к 2024 году будет еще больше, чем те показатели, которые указаны в федеральном законе", - подчеркнул он.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в регионе осуществляют Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среди, ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО", лаборатория управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ОГКУ "Центр экологического мониторинга Челябинской области".

Стоит отметить, что решение о создании "Центра экологического мониторинга Челябинской области" было принято несколько месяцев назад. Как рассказал Михаил Махов, в настоящиц момент это подразделение находится в стадии формирования.

На заседании депутаты договорились проводить выездные заседания комитета на площадках промышленных предприятий, чтобы лично ознакомиться с их экологическими программами. В частности, прозвучали предложения посетить ЧТПЗ и "Магнезит" в Сатке.

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Депутаты ЗСО обсудили проведение эксперимента по квотированию выбросов в Челябинске

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Теги: выбросы, ЗСО, воздух, экология,



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