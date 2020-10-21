"Город опущенный!" Бывший вице-мэр не увидел размаха в 300-летии Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев выступил с резкой критикой подготовки к 300-летию города. Экс-вице-мэр заявил, что горожан ущемили еще до грандиозного празднования и сам Екатеринбург был принижен. Как передает корреспондент Накануне.RU, "единоросс" уверен, что юбилей должен пройти с размахом и после него должно остаться что-либо грандиозное.

"Город опущен! У него нет своего мнения, раз нет постановления главы. 300-летие Екатеринбурга должно праздноваться, как 1000-летие Казани. Пусть оно и было выдумано. Мы же доноры, а не субъект, который живет на дотации. Мы должны по миллиарду в год наскрести, чтобы понимать, что вот оно - трехсотлетие. И вся эта программа мероприятий размазана. Я понял, что идея с метро - это мертвая идея. К 300-летию ничего не будет. Если бы не было 300-летия, то все равно бы строились школы и реконструировались парки", - пояснил Матвеев.

Депутата поддержали ряд его коллег, включая Виктора Тестова и Константина Киселева.