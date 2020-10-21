На Южном Урале за сутки 118 человек заболели коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 118 случаев COVID-19, три человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 18 тыс. 852 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 857 заболевших. За сутки выписаны 98 человек, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 367 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека. От COVID-19 скончался мужчина 63 лет. У женщин 64 и 80 лет были хронические заболевания, коронавирус стал сопутствующим заболеванием.