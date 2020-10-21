Прокуратура Ямала не подтвердила загрязнение реки Нумги

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры округа провела проверку информации о загрязнении нефтепродуктами реки Нумги Надымского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В сентябре компания "РИТЭК" занималось погрузкой нефти с нефтеналивного причала поселка Нумги на танкер ТН-739. После этого в СМИ появилась информация о загрязнении речки. 29 сентября сотрудники природоохранной прокуратуры и руководитель "РИТЭКБелоярскнефть" выехали на место происшествия.

"В ходе обследования прибрежной полосы вдоль реки Нумги нефтезагрязнения водного объекта и береговой полосы не наблюдалось. Каких-либо следов замазученности береговой полосы, водных объектов, характерных для нефтяных загрязнений, в момент проведения осмотра не имелось", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Специалисты отобрали пробы воды. Однако и результаты исследования факт загрязнения реки не подтвердили.

В прокуратуре напомнили, что ранее вода действительно была загрязнена - в августе текущего года. После обнаружения загрязнения сотрудники "РИТЭКБелоярскнефть" ликвидировали его, в том числе провели уборку грунта на береговой полосе и обработку сорбентом.