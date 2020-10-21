"Небольшая истерия". Жители Екатеринбурга атаковали звонками "скорую помощь"

Жители Екатеринбурга в последние дни буквально атаковали своими звонками "скорую помощь". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи уральской столицы Игорь Пушкарев.

По его словам, на протяжении последних четырех дней отмечен рост обращений на станцию СМП.

"Последние двое суток у нас идет более 3 тыс. 700 звонков, мы выполняем более 1,5 тыс. вызовов. Для нас это достаточно много, потому что среднегодовой показатель работы "скорой помощи" – 1 тыс. 100, 1 тыс. 200 вызовов. Да, это пиковая нагрузка, но мы справились", - рассказал Пушкарев.

Он отметил, что в этом году "скорая помощь" Екатеринбурга модернизировала свою телефонную станцию и готова к реальному приему большого количества звонков.

"Но если это не будут звонки в "колл-центр". Почему-то наши жители решили, что "скорая помощь" – это "колл-центр", который готов ответить на все вопросы. Нет, к сожалению. Идет большое количество звонков: "А подскажите, что мне делать, как мне быть". Мы не "горячая линия". Мы – экстренная служба. При этом отказать мы не можем, поскольку населению надо объяснить дальнейшие действия. Из-за этого разговор затягивается, а у нас на прием вызова дается от 1,5 до 2 минут. Конечно, мы это делаем. Но просьба к населению – в таких случаях звонить в свои территориальные поликлиники, либо на "горячие линии", которые существуют", - пояснил Игорь Пушкарев.

По его словам, наблюдается "небольшая истерия": при любых намеках на вирусную инфекцию свердловчане начинают вызывать "неотложку" и "скорую". Главный врач привел пример: сегодня ночью поступил вызов, который пришлось переводить на него лично.

"Не могли объяснить пациенту: 21 год, температура 37,2, отсутствие обоняния. "Я хочу на КТ". Есть строгие параметры доставки на КТ, "скорая помощь" на сегодняшний день не занимается перевозкой пациентов на амбулаторное КТ, когда не требуется госпитализация. Для "скорой" работают три КТ-центра, стационара, когда необходимо решение о госпитализации. И чтобы решить, в какую клинику поедет, нужно провести компьютерную томографию легких, понять процент поражения", - рассказал Пушкарев.

Он добавил, что КТ требуется далеко не всегда.

"Если учитывать желание, то нам надо в каждом квартале КТ-центр. А еще лучше – в каждом дворе бригаду "скорой помощи". Но, к сожалению, есть ресурсы, и они не всегда таковы", - заключил главврач.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков рассказал, что свердловчан охватила настоящая "тестомания" из-за коронавируса.